Ramalan Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) dapat memanfaatkan hari ini untuk beristirahat dan mempererat hubungan dengan keluarga maupun teman dekat.

Kondisi kesehatan diperkirakan cukup baik sehingga berbagai aktivitas dapat dijalani dengan nyaman. Dalam urusan asmara, Capricorn yang masih lajang berpeluang menikmati percakapan menyenangkan dengan Leo.

Meski suasana hari ini cenderung positif, Capricorn tetap perlu memperhatikan kondisi keuangan, khususnya dalam membangun tabungan.

Kehadiran Bulan di Pisces dalam astrologi menjadi pengingat untuk mengevaluasi kebiasaan mengelola uang.

Tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Mulailah dengan menyisihkan sejumlah uang secara rutin dan pertahankan kebiasaan tersebut agar kondisi finansial semakin terarah.

Sementara itu, kehidupan profesional juga berpotensi membawa kabar menggembirakan. Capricorn yang sedang mencari pekerjaan sebaiknya tetap optimistis dan mempersiapkan diri menghadapi peluang baru.

Di sisi lain, menjaga komunikasi dengan pasangan serta memperhatikan kesehatan kulit juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Capricorn secara lebih lengkap di hari Sabtu, 24 Oktober 2026.