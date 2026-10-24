Ramalan Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) dapat memanfaatkan hari ini untuk beristirahat dan mempererat hubungan dengan keluarga maupun teman dekat.
Kondisi kesehatan diperkirakan cukup baik sehingga berbagai aktivitas dapat dijalani dengan nyaman. Dalam urusan asmara, Capricorn yang masih lajang berpeluang menikmati percakapan menyenangkan dengan Leo.
Meski suasana hari ini cenderung positif, Capricorn tetap perlu memperhatikan kondisi keuangan, khususnya dalam membangun tabungan.
Kehadiran Bulan di Pisces dalam astrologi menjadi pengingat untuk mengevaluasi kebiasaan mengelola uang.
Tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Mulailah dengan menyisihkan sejumlah uang secara rutin dan pertahankan kebiasaan tersebut agar kondisi finansial semakin terarah.
Sementara itu, kehidupan profesional juga berpotensi membawa kabar menggembirakan. Capricorn yang sedang mencari pekerjaan sebaiknya tetap optimistis dan mempersiapkan diri menghadapi peluang baru.
Di sisi lain, menjaga komunikasi dengan pasangan serta memperhatikan kesehatan kulit juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Capricorn secara lebih lengkap di hari Sabtu, 24 Oktober 2026.
Ramalan Cinta Capricorn
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022