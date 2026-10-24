Ramalan Zodiak Sagitarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) JawaPos.com - Sagitarius (22 November–21 Desember) berpeluang menjalani hari yang menarik dengan berbagai hal baru yang memancing rasa ingin tahu.

Manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan dan menjalani aktivitas dengan lebih antusias.

Meski demikian, jangan sampai kesibukan membuat Anda mengabaikan kondisi tubuh, terutama jika mengalami keluhan kesehatan yang berkaitan dengan hormon.

Dalam urusan asmara, Sagitarius yang masih lajang mungkin merasa lebih mudah menjalin kedekatan dengan seseorang yang memiliki karakter ceria dan menyenangkan.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan berpotensi mulai membicarakan rencana masa depan bersama. Keterbukaan menjadi hal penting agar kedua pihak memahami harapan masing-masing.

Dari sisi keuangan, keputusan yang dibuat pada masa lalu mungkin mulai menunjukkan hasil positif. Namun, bukan berarti Anda bisa mengabaikan pengeluaran saat ini.

Pengaruh Bulan di Pisces dalam astrologi menjadi pengingat untuk tetap bersabar, menghindari keputusan finansial yang terburu-buru, dan membiarkan rencana berkembang sesuai prosesnya.

Yuk simak ramalan selengkapnya dari zodiak Sagitarius seperti dilansir dari laman Astrotalk.