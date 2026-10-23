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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 23 Oktober 2026 | 09.20 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Libra dan Scorpio 23 Oktober 2026

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio (Freepik/Pikisuperstar) - Image

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio (Freepik/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Jika dapat mengendalikan emosi, zodiak libra mungkin akan merasa luar biasa. Jika harapan tidak terwujud, jangan sampai bereaksi berlebihan. 

Libra harus berhati-hati dan tidak terlalu memaksakan diri untuk mencapai tujuan. Pertahankan kecepatan yang wajar, tetapi ingatlah bahwa kesabaran adalah kebajikan. Jangan terlalu mengkhawatirkan banyak hal.

Zodiak scorpio akan menerima kabar baik dari negeri yang jauh. Bisa saja, scorpio menerima tawaran pekerjaan yang selama ini diimpikan. Jika merupakan seorang pelajar, scorpio mungkin diterima di perguruan tinggi impian atau menerima beasiswa. 

Jadi, ini adalah hari untuk memperhatikan kotak surat atau email, yang akan membawa pesan kebahagiaan yang lama scorpio tunggu-tunggu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 23 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Bersiaplah karena pasangan akan mengungkapkan cinta kepada zodiak libra dengan cara yang mengejutkan Terkait karir, hindari mengambil proyek baru untuk sementara waktu dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah ada.

Sementara itu, waspadai kecenderungan untuk meledak di tempat umum jika tidak ingin mengalami cedera. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.

Kesehatan Libra

Saat merasa mudah marah, cobalah mengendalikannya. Waspadai kecenderungan untuk meledak di tempat kerja atau di tempat umum. 

Editor: Hanny Suwindari
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