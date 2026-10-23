Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Gemini dan Cancer 23 Oktober 2026

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik karena usaha zodiak gemini akan diakui dan dihargai. Gemini mungkin juga memiliki peluang kerja yang lebih baik jadi pertimbangkan semua manfaat dan kerugian dari peluang karir baru sebelum mengambil keputusan.
Jangan khawatir, karena gemini akan dapat mengatasi masalah ini. Rencanakan liburan singkat bersama orang-orang terkasih untuk memberi Anda kelegaan yang sangat dibutuhkan dari stres atau tekanan kerja.
Zodiak cancer mungkin merasa sangat berenergi dan kuat. Kemampuan artistik cancer mungkin meningkat, sehingga cancer mungkin merasa terinspirasi untuk menggunakannya.
Cancer harus mengekspresikan perasaan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Cancer terkadang bisa menjadi sangat introvert, tetapi cobalah menikmati sedikit keberanian sesekali.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini bisa menikmati hari yang penuh kebahagiaan dengan menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, serta yang bernilai abadi di sektor karir
Sementara itu, redakan ketegangan dan kejarlah waktu tidur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Terkait keuangan, cobalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia di pasar properti sebelum gemini memutuskan untuk membelinya.
Cinta Gemini
Pasangan gemini akan merasakan kedamaian, kestabilan, dan puas dengan keadaan hubungan saat ini. Nikmati hari-hari penuh kebahagiaan ini dengan menghabiskan waktu bersamanya. Pergilah ke luar ruangan untuk berjalan-jalan di taman atau pergi makan malam bersama.
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Jawa Pos
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