Konon Jadi Magnet Rezeki, 6 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Menuju Kekayaan

seseorang yang kekayaannya tak tanggung-tanggung./Freepik/silviamusuc
JawaPos.com – Tradisi masyarakat Jawa mengenal weton sebagai perpaduan hari kelahiran dan pasaran Jawa yang kerap digunakan untuk menafsirkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Dalam kepercayaan turun-temurun, weton juga sering dikaitkan dengan urusan rezeki, pekerjaan, jodoh, hingga keberuntungan.
Sejumlah tafsir dalam primbon Jawa menggambarkan bahwa setiap weton mempunyai karakteristik dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikaitkan dengan ketekunan, kemampuan membangun hubungan sosial, kecakapan berbisnis, hingga keberanian mengambil keputusan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai karakter dan potensi yang berkaitan dengan kemakmuran. Weton-weton tersebut diyakini memiliki keistimewaan masing-masing dalam menjalani kehidupan dan mencari peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.
Berikut enam weton yang disebut-sebut memiliki peluang meraih kehidupan makmur menurut penafsiran primbon Jawa.
Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang tenang, memiliki intuisi kuat, dan mampu mempertimbangkan keputusan sebelum bertindak. Dalam sejumlah kepercayaan tradisional Jawa, weton ini juga dikenal memiliki sisi spiritual yang menonjol.
Orang yang lahir pada Jumat Kliwon digambarkan tidak selalu memperlihatkan ambisi secara terbuka. Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah yang dianggap paling tepat.
Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Kemampuan membangun hubungan baik juga dinilai berpotensi membuka jalan menuju kerja sama yang menguntungkan.
Menurut tafsir primbon, rezeki Jumat Kliwon dapat datang melalui beragam kesempatan. Namun, dalam kehidupan nyata, kemampuan membaca peluang, membangun kepercayaan, dan mengelola usaha tetap menjadi faktor penting untuk mencapai kesejahteraan.
Weton Rabu Wage sering digambarkan memiliki karakter sederhana, tekun, serta berhati-hati dalam mengelola sesuatu. Mereka dipercaya lebih menyukai proses yang terencana daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.
Dalam urusan keuangan, sifat hemat dan kebiasaan mempertimbangkan kebutuhan sebelum menggunakan uang dapat menjadi modal yang berharga. Kekayaan tidak selalu harus diperoleh melalui keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi juga bisa dibangun melalui kebiasaan menyisihkan penghasilan secara konsisten.
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Jawa Pos
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