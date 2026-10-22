Ramalan Zodiak Pisces 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces mungkin akan berkonflik dengan orang lain. Orang-orang yang berwenang atau rekan sejawat kemungkinan akan mengecewakan Pisces dengan tidak memenuhi standar yang Pisces inginkan.
Jika masih ada masalah yang belum terselesaikan, Pisces mungkin perlu lebih berhati-hati saat ini. Namun, semuanya akan baik-baik saja jika Pisces memiliki keyakinan pada visi yang dimiliki.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Sebaiknya zodiak Pisces tidak memproyeksikan pikiran negatif pada pasangan dan berbicara dengannya. Terkait karir, lakukan refleksi untuk membantu menjaga tujuan karirmu tetap pada perspektif yang tepat.
Sementara itu, tetaplah tenang dan jangan terlalu membebani diri sendiri saat ini. Terkait keuangan, proses transaksi properti dapat diselesaikan saat ini dan akan sangat menguntungkan Pisces.
Cinta Pisces
Pisces mungkin merasa sedikit defensif hari ini. Pasangan berjanji untuk mengurus sesuatu, dan kini dia tampak goyah dan ragu-ragu.
Pisces mungkin bertanya-tanya apakah salah menafsirkan kata-kata atau perilakunya. Tenang saja dan jangan memproyeksikan pikiran negatif pada pasangan. Sebaiknya bicarakanlah daripada terlalu banyak berpikir.
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