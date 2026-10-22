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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.36 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Scorpio mungkin merasa sedikit gelisah dan kesulitan berkonsentrasi pada hal-hal penting. Scorpio cenderung mudah teralihkan, tetapi jangan biarkan pikiranmu mengembara terlalu jauh. 

Jika bekerja, Scorpio mungkin berada di bawah tekanan untuk memenuhi tenggat waktu yang semakin dekat. Begitu memfokuskan pikiran pada sesuatu, akan lebih mudah bagi Scorpio untuk mencapainya. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Bersiaplah karena pasangan akan mengejutkan zodiak Scorpio dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, bersikap dinamis agar datang banyak peluang bagus di bidang profesional.

Sementara itu, berbicaralah dengan seseorang jika Scorpio merasa ketegangan merampas ketenangan pikiran. Pada ranah keuangan, Scorpio mungkin akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi karena terlibat dalam masalah hukum.

Cinta Scorpio

Hari ini, pasangan akan mengejutkan Scorpio dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Hal ini mungkin datang setelah kalian berdua bekerja keras untuk memperbaiki hubungan. 

Balaslah hal yang sama kepada pasangan, karena itu akan membantu hubungan berkembang. Mulailah merencanakan sesuatu yang istimewa untuk pasangan, karena unsur kejutan dapat memberikan keuntungan di masa depan.

Editor: Candra Mega Sari
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