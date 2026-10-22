Ramalan Zodiak Sagitarius 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius mungkin merasa kesal dan gelisah. Kemampuan diplomasi Sagitarius akan diuji hari ini. Oleh karena itu, hindari melakukan kesalahan.



Kemungkinan, seseorang akan melakukan sesuatu yang melampaui batas, dan Sagitarius harus meminta mereka untuk berhenti. Pastikan untuk menyampaikan pesan dengan percaya diri, tetapi jangan sampai membuat permusuhan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius memiliki kejernihan pikiran untuk menilai hubungan asmara saat ini apa adanya. Terkait karir, jangan berkecil hati meskipun ide-ide dan harapanmu tidak berjalan sesuai rencana.



Sementara itu, jangan kehilangan harapan dan tetaplah tersenyum saat hidup terasa menantang. Pada ranah keuangan, teliti detail kecil sebelum menyelesaikan kesepakatan saat melakukan transaksi properti yang berisiko.



Cinta Sagitarius

Secara romantis, hari ini adalah hari yang positif karena romansa diindikasikan. Kejutkan pasangan dengan hadian dan cinta Sagitarius dibalas serta dihargai.

