Ramalan Zodiak Libra 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin merasa terintimidasi dan putus asa karena masalah yang diciptakan oleh rekan kerja. Libra harus berhati-hati di tempat kerja dan tidak membiarkan kejadian ini merusak hari.



Cobalah menggunakan sedikit taktik dan diplomasi yang akan membantu. Dukungan terus-menerus dari teman dan keluarga akan membantu Libra melewati kesulitan ini, sehingga Libra akan merasa rileks menjelang akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu membuat keputusan terkait hubungan dan membawanya pada komitmen yang baru. Terkait karir, cobalah mengadopsi pendekatan dinamis saat menangani situasi sulit.

Sementara itu, berhati-hatilah karena kesulitan berkonsentrasi dapat memicu argumen yang tidak masuk akal. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang Libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.



Cinta Libra

Libra merasa siap untuk memutuskan apakah pasangan saat ini benar-benar tepat atau tidak. Jika dia memang orang yang tepat, maka cobalah menjadikan hubungan ini lebih serius. Saat ini tepat untuk membuat keputusan terkait hubungan dan membawanya pada periode komitmen yang baru.

