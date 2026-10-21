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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 21 Oktober 2026 | 12.33 WIB

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces 21 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa kurang bahagia hari ini. Jika tidak mengetahui penyebabnya, aquarius harus memahami bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat dikembangkan. 

Menerima segala sesuatu apa adanya akan membuat aquarius jauh lebih bahagia dalam hidup. Percayalah pada intuisi dan bersikaplah terbuka dan jujur ​​pada diri sendiri.

Zodiak pisces harus merenungkan perkembangan terkini dalam hidup. Cobalah mengungkapkan rasa terima kasih kepada teman dan keluarga atas dukungan mereka. Mereka memiliki pengaruh besar kepada pisces

Pada beberapa bulan terakhir, pisces mungkin kurang berkomunikasi dengan mereka. Pada sisi lain, beri tahu mereka bagaimana perasaanmu terhadap mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus berusaha menumbuhkan semangat pada hubungan yang terasa membosankan. Terkait karir, segala usaha yang aquarius lakukan akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Sementara itu, periksakan diri ke dokter gigi jika mengalami nyeri gigi yang berkepanjangan. Pada sisi keuangan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman pada bank terkait kepentingan bisnis.

Cinta Aquarius

Cobalah menambahkan kreativitas ke dalam hubungan saat ini guna menumbuhkan semangat pada hubungan yang terasa membosankan. Temukan cara-cara cerdas untuk menunjukkan kepada pasangan betapa berartinya dia. Setelahnya, aquarius akan melihat betapa menyegarkannya hubungan saat ini.

Editor: Hanny Suwindari
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