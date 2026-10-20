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Leni Setya Wati
Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.55 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Scorpio (23 Oktober–21 November) diingatkan untuk tetap tegar ketika menghadapi situasi yang terasa sulit.

Ingatlah bahwa setiap tantangan memiliki batas waktu dan keadaan dapat berubah menjadi lebih baik.

Pengaruh Bulan di Aquarius juga mendorong Anda untuk melihat persoalan dari sudut pandang berbeda sebelum mengambil keputusan.

Dalam kehidupan asmara, hubungan dengan pasangan mungkin terasa sedikit renggang akibat kesibukan atau perbedaan pendapat.

Hindari mengambil keputusan secara terburu-buru ketika emosi sedang tidak stabil. Berikan waktu bagi diri sendiri dan pasangan untuk memahami situasi dengan lebih jernih.

Dari sisi keuangan, Scorpio perlu berhati-hati ketika menerima saran atau permintaan bantuan finansial dari orang lain.

Sementara itu, suasana di tempat kerja mungkin diwarnai komentar yang kurang menyenangkan. Usahakan tetap tenang dan jangan membiarkan persoalan kecil mengganggu produktivitas.

Untuk menjaga kesehatan, perhatikan kondisi kulit dan pastikan kebutuhan cairan serta nutrisi tubuh terpenuhi.

Anda juga perlu lebih waspada terhadap pesan atau email mencurigakan sebelum memberikan balasan maupun membagikan informasi pribadi.

Editor: Hanny Suwindari
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