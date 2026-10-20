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Leni Setya Wati
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.26 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi Aquarius (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) perlu lebih memperhatikan kondisi emosional dan kesehatan tubuh hari ini.

Pengaruh Bulan yang berada di zodiak Aquarius diperkirakan membantu Anda memahami perasaan serta kebutuhan pribadi dengan lebih baik.

Meski begitu, suasana hati yang sensitif berpotensi memicu gesekan dalam hubungan dengan orang lain.

Di sisi pekerjaan, sejumlah tantangan mungkin membuat Anda merasa tertekan. Namun, situasi tersebut diperkirakan hanya berlangsung sementara.

Daripada memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya sendirian, cobalah meminta bantuan ketika diperlukan. Menjaga ketenangan dan memahami batas kemampuan diri akan membantu Anda melewati hari dengan lebih baik.

Berikut ulasan selengkapnya tentang prediksi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan Aquarius dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius mungkin menghadapi beberapa tantangan akibat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman.

Pengaruh Mars dalam ramalan astrologi hari ini mengingatkan Anda dan pasangan untuk lebih berhati-hati saat menyampaikan perasaan. Hindari berharap pasangan memahami keinginan Anda tanpa penjelasan yang jelas.

Editor: Hanny Suwindari
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