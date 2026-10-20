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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.01 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 20 Oktober 2026: Perkuat Kinerja dan Susun Prioritas

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn dapat mengandalkan kedisiplinan, ketelitian, dan kegigihan untuk menjaga perkembangan karier pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Hari ini bisa dimanfaatkan untuk menuntaskan pekerjaan yang menjadi prioritas, memeriksa kembali rencana yang sudah disusun, serta memastikan setiap tanggung jawab berjalan sesuai kebutuhan.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika masih terdapat sasaran kerja yang belum tercapai, Capricorn sebaiknya tidak terburu-buru menyalahkan diri sendiri atau keadaan di sekitarnya.

Luangkan waktu untuk menelusuri penyebabnya secara menyeluruh sebelum memutuskan langkah perbaikan yang akan dilakukan.

Hambatan tersebut mungkin muncul karena pengaturan waktu yang kurang efektif, informasi yang belum lengkap, atau koordinasi dengan rekan kerja yang perlu ditingkatkan.

Setelah mengetahui sumber persoalannya, Capricorn dapat menentukan strategi yang lebih sesuai tanpa harus menambah beban kerja secara berlebihan.

Bekerja lebih lama tidak selalu menjamin hasil yang lebih baik apabila prosesnya masih kurang terarah.

Editor: Novia Tri Astuti
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