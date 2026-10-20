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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 20 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 20 Oktober 2026, mengingatkan Anda untuk lebih memperhatikan kebutuhan tubuh di tengah kesibukan dan berbagai tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Keinginan menjaga hubungan baik serta membantu orang lain terkadang membuat Anda mengesampingkan kebutuhan pribadi, padahal tubuh dan pikiran tetap memerlukan waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai menyusun jadwal harian secara lebih realistis agar pekerjaan tidak mengambil seluruh waktu dan energi yang dimiliki.

Hindari membebani diri dengan terlalu banyak kegiatan sekaligus, terutama jika sebagian tanggung jawab tersebut sebenarnya masih dapat ditunda.

Sisihkan jeda di antara aktivitas supaya Anda memiliki kesempatan untuk mengendurkan ketegangan dan mengembalikan konsentrasi.

Jika tubuh mulai terasa lelah, pertimbangkan untuk mengurangi kegiatan yang tidak mendesak dan mendahulukan kebutuhan untuk memulihkan energi.

Anda juga dapat menyisipkan aktivitas sederhana, seperti berjalan santai, melakukan peregangan, atau menikmati hobi yang disukai.

Editor: Novia Tri Astuti
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