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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 20 Oktober 2026: Seimbangkan Kerja dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026, perlu dijaga agar tetap seimbang dengan kesibukan dan target yang ingin dicapai.

Keinginan untuk menuntaskan tanggung jawab terkadang membuat Capricorn mengesampingkan kebutuhan tubuh, mulai dari mengurangi waktu tidur hingga melewatkan jadwal makan ketika pekerjaan belum selesai.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai meninjau kembali rutinitas harian dan memastikan waktu untuk beristirahat tidak terus dikorbankan demi pekerjaan.

Menyelesaikan tanggung jawab memang menjadi hal penting, tetapi tubuh yang bugar juga dibutuhkan agar setiap tugas dapat dijalankan secara konsisten.

Jika jadwal terasa terlalu padat, cobalah menentukan urutan kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya dan berikan batas waktu yang masuk akal untuk setiap pekerjaan.

Tidak semua urusan harus diselesaikan sekaligus, terutama jika sebagian tugas masih dapat dilanjutkan pada hari berikutnya tanpa menimbulkan masalah berarti.

Kualitas tidur juga perlu menjadi perhatian Capricorn, khususnya ketika pikiran masih dipenuhi persoalan pekerjaan menjelang waktu beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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