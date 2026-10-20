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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.50 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 20 Oktober 2026: Perhatikan Kebutuhan Tubuh

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Selasa, 20 Oktober 2026, menjadi pengingat agar Anda tidak terlalu larut dalam kesibukan hingga melupakan kebutuhan dasar tubuh.

Keinginan menyelesaikan pekerjaan secara teliti memang dapat membuat aktivitas berjalan lebih terarah, tetapi tubuh tetap memerlukan asupan yang cukup dan waktu istirahat agar kondisi tetap terjaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai memperhatikan kebiasaan kecil yang sering terabaikan ketika sedang berkonsentrasi pada pekerjaan.

Terlalu lama menatap layar atau berusaha menuntaskan tugas tanpa jeda terkadang membuat Anda lupa minum dan menunda waktu makan.

Karena itu, siapkan air minum di dekat tempat bekerja agar kebutuhan cairan lebih mudah terpenuhi sepanjang hari.

Usahakan pula mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang beragam dan mempertahankan jadwal makan yang teratur meskipun pekerjaan sedang menumpuk.

Menjaga pola makan bukan berarti harus selalu menyiapkan menu yang rumit, melainkan memastikan tubuh memperoleh asupan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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