Ramalan Zodiak Cinta 21 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Zodiak sering dijadikan teman untuk menebak arah kehidupan, terutama soal urusan hati.

Banyak orang ingin tahu bagaimana kisah cinta mereka akan berjalan pada hari-hari mendatang.

Karena itu, ramalan asmara untuk besok layak disimak sebagai bahan renungan. Tanggal 21 Oktober 2026 membawa suasana yang berbeda bagi enam tanda bintang, mulai dari Libra hingga Pisces.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (20/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Rabu 21 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Bagi Libra yang sudah lama berpacaran, pikiran tentang pernikahan bisa muncul dalam benak pada hari itu.

Obrolan soal tinggal bersama, menikah, atau naik ke tahap hubungan berikutnya pun mungkin mulai dibahas berdua.

Adapun Libra yang masih lajang sebenarnya terlihat cukup bahagia menjalani hidup sendiri untuk saat ini saja.

Jika memutuskan melangkah lebih jauh, pertimbangkan semuanya dengan matang agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.