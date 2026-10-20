Ramalan Shio Besok Rabu 21 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Rabu 21 Oktober 2026 / foto : Magnific/ redgreystock
JawaPos.com – Setiap hari memiliki energi berbeda, dan hari Rabu, 21 Oktober 2026, dipercaya akan membawa pengaruh khusus.
Menurut kepercayaan Tiongkok kuno, ramalan shio bisa menjadi pedoman sederhana bagi siapa saja dalam menjalani hari.
Karena itu, besok banyak orang ingin tahu bagaimana nasib mereka dalam urusan cinta, keluarga, dan kesehatan.
Lima shio pertama dalam daftar ini mendapat sorotan karena memiliki pesan yang cukup beragam dan menarik.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (20/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Rabu 21 Oktober 2026.
1. Tikus
Hari Naga dianggap istimewa oleh para bijak kuno, sehingga intuisi Anda bisa memengaruhi jalannya berbagai peristiwa.
Urusan pekerjaan berjalan lancar dan keberuntungan menemani, tetapi tetap waspada karena nasib baik itu sering berubah-ubah.
Jika siap berjuang demi cinta, saatnya tiba, sebab energi Tanah Yang membuat gagasan romantis Anda terwujud.
Jam Kuda membuat Anda mudah gegabah, jadi jaga kendali diri, kurangi lemak, dan perbanyak antioksidan.
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Jawa Pos
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