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Leni Setya Wati
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.46 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Taurus (20 April–20 Mei) disarankan untuk menjaga pikiran tetap positif dan tidak membiarkan kekhawatiran mengganggu aktivitas sehari-hari.

Cobalah mengalihkan perhatian pada hal-hal yang membangkitkan semangat agar suasana hati tetap terjaga. Selain itu, perhatikan asupan makanan untuk membantu mempertahankan energi sepanjang hari.

Dalam kehidupan asmara, Taurus berpeluang menikmati momen hangat bersama pasangan. Hubungan yang semakin dekat juga dapat membuka kesempatan untuk menyelesaikan persoalan penting bersama.

Sementara itu, pengaruh Bulan di Aquarius diperkirakan membawa tanggung jawab tambahan di tempat kerja.

Agar pekerjaan berjalan lancar, komunikasikan kebutuhan dengan atasan secara jelas dan manfaatkan kerja sama tim untuk menyelesaikan tugas.

Berikut ramalan lengkap dari zodiak Taurus yang perlu kamu ketahui seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Taurus

Kehidupan asmara Taurus yang sudah memiliki pasangan diprediksi terasa hangat dan menyenangkan.

Pengaruh Venus dapat memperkuat kedekatan emosional, sehingga Anda dan pasangan lebih mudah menunjukkan perhatian serta kasih sayang.

Manfaatkan kesempatan ini untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama atau membicarakan hal penting yang berkaitan dengan hubungan.

Bagi Taurus yang masih lajang, kenangan tentang seseorang dari masa lalu mungkin kembali muncul.

Meski sesekali mengingat pengalaman lama merupakan hal yang wajar, jangan sampai hal tersebut menghambat langkah Anda untuk membuka lembaran baru.

Jadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran berharga dan berikan kesempatan bagi diri sendiri untuk mengenal orang baru.

Ramalan Keuangan Taurus

Dalam urusan keuangan, Taurus sebaiknya lebih mengutamakan penghematan daripada terburu-buru mencari sumber penghasilan tambahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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