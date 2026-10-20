Ramalan Zodiak Gemini 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini adalah waktu bagi zodiak Gemini untuk berkembang. Gemini akan menghentikan momentum begitu mulai bergerak. Mata yang berbinar dan semangat di dalam diri yang membara, menunjukkan bahwa Gemini siap menghadapi dunia.
Percayalah pada diri sendiri dan orang lain akan percaya padamu. Keberuntungan berpihak pada Gemini hari ini, jadi ambil risiko pada bagian tertentu dalam hidup.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Senin, 19 Oktober 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak Gemini harus fokus pada hubungan saat ini dan tidak terus-menerus membandingkan pasangan dengan orang lain. Terkait karir, Gemini membuat atasan akan terkesan karena presentasi yang diberikan kepada kolega atau klien berjalan baik.
Sementara itu, pertahankan fokus pada gambaran besar untuk menikmati aspek positif yang dimiliki di dalam hidup. Terkait keuangan, cobalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia di pasar properti sebelum Gemini memutuskan untuk membelinya.
Cinta Gemini
Cobalah fokus pada hubunganmu saat ini, daripada memikirkan orang lain. Pasangan akan menderita jika Gemini terus-menerus membandingkannya dengan orang lain yang terlihat lebih sempurna.
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Jawa Pos
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