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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 20 Oktober 2026 | 07.34 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Hari ini adalah saatnya bagi zodiak Taurus untuk menyingkirkan suasana hati yang buruk dan bersenang-senang. 

Semakin banyak terlibat dalam diskusi intelektual dengan orang-orang, semakin Taurus akan terbiasa dengan gagasan bahwa hidup seharusnya menyenangkan. Tidak semua bagian hidup merupakan penderitaan dan membuat stres.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus harus berdamai dengan pasangan setelah bertengkar atau salah paham dengannya. Terkait karir, Taurus merasa termotivasi untuk bekerja keras jika merasa sehat.

Sementara itu, ingatlah bahwa pikiran positif akan membantu Taurus mengatasi sakit. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum Taurus mengambil keputusan jika ingin berinvestasi di bidang properti.

Cinta Taurus 

Taurus harus berdamai dengan pasangan, setelah baru saja bertengkar atau salah paham dengannya. Dibutuhkan sedikit bantuan yang tepat waktu untuk membuat pasangan kembali berbicara. Pastikan membicarakan semuanya dan berbaikan sebelum hari berakhir.

Karir Taurus

Editor: Candra Mega Sari
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