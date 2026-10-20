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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 20 Oktober 2026 | 07.19 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 20 Oktober 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius mungkin akan melakukan perjalanan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk pekerjaan. Sagitarius akan mampu mencapai banyak hal hari ini dan mampu menunjukkan kemampuan diri. 

Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Manfaatkanlah hal ini untuk mengembangkan bakat dan karir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perjalanan ini akan membuahkan hasil baik dan Sagitarius akan menuai manfaatnya.

Zodiak Capricorn mungkin merasa sedih dan lesu hari ini. Mungkin, ada beberapa aspek kehidupan yang membuat Capricorn berasumsi bahwa itu tidak sesuai dengan impian. Jangan takut untuk berfantasi, tetapi tetap pikirkan bagaimana Capricorn dapat mengubah aspirasi menjadi kenyataan. 

Capricorn tidak perlu percaya bahwa aspirasi tidak dapat dicapai. Tidak ada yang dapat menghentikan Capricorn jika bekerja dengan cermat dan selalu berjuang untuk sukses.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Energi zodiak Sagitarius meningkat dan kulit menjadi berseri-seri saat jatuh cinta. Terkait karir, inspirasi yang tak terduga akan menghilang dengan cepat jika Sagitarius tidak bertindak tanpa persiapan.

Sementara itu, bersikaplah tegas agar Sagitarius unggul dan mampu menghilangkan semua rintangan tanpa kesulitan. Pada ranah keuangan, teliti detail kecil sebelum menyelesaikan kesepakatan saat melakukan transaksi properti yang berisiko.

Cinta Sagitarius

Editor: Candra Mega Sari
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