Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 20 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Selasa 20 Oktober 2026, menghadirkan prediksi mengenai peluang keberuntungan, perkembangan karier, kondisi keuangan, dan hubungan asmara bagi 12 tanda zodiak.

Sebagian zodiak diperkirakan memiliki kesempatan untuk mengembangkan rencana dan memperkuat hubungan, sedangkan lainnya perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi persoalan lama atau mengambil keputusan penting.

Dilansir dari Astrology.com, pekan 19–25 Oktober 2026 diwarnai sejumlah aspek astrologi yang menyoroti hubungan, keuangan, dan perubahan pribadi.

Salah satunya adalah Venus square Pluto pada 19 Oktober, yang dalam interpretasi astrologi dikaitkan dengan kecemburuan, perebutan kendali, dan persoalan hubungan yang belum terselesaikan.

Pekan ini juga menjadi waktu untuk mengevaluasi kembali nilai-nilai pribadi serta menentukan prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

Lantas, zodiak apa yang berada di urutan teratas sebagai zodiak paling beruntung besok?

Berikut urutan 12 zodiak paling beruntung untuk Selasa, 20 Oktober 2026, berdasarkan ramalan mingguan Astrology.com.

1. Virgo Virgo menempati urutan pertama dalam daftar zodiak paling beruntung besok, Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam ramalan mingguan Astrology.com, Virgo digambarkan memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik melalui keberanian mencoba pengalaman baru dan memperluas wawasan.

Meski beberapa situasi mungkin terasa menantang, kemampuan Virgo untuk berpikir praktis dapat membantu menghadapi perubahan dengan lebih terarah.

Karier dan keuangan

Dalam urusan karier, Virgo dapat memanfaatkan hari ini untuk mengevaluasi rencana kerja dan mencari pendekatan baru terhadap tugas yang selama ini terasa monoton.

Jika memiliki target profesional, cobalah melihatnya dari sudut pandang berbeda. Peluang perkembangan bisa muncul ketika Virgo bersedia mempelajari keterampilan baru atau menerima masukan dari orang yang lebih berpengalaman.

Keuangan tetap perlu dikelola secara cermat. Periksa pengeluaran rutin dan pastikan keputusan finansial sesuai dengan kemampuan. Jika sedang mempertimbangkan investasi atau pembelian besar, kumpulkan informasi yang cukup sebelum menentukan pilihan. Keberuntungan tidak berarti semua risiko dapat diabaikan.