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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 01.00 WIB

Masa Sulit Akan Usai bagi 4 Zodiak Sebelum Tahun 2026 Berakhir, Salah Satunya Ada Pisces! 

Ilustrasi zodiak yang mengakhiri masa sulit (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang mengakhiri masa sulit (Magnific)

 

JawaPos.com - Menjelang akhir tahun 2026, sejumlah zodiak dapat menjadikan periode ini sebagai momentum untuk bangkit dari masa sulit dan membuka lembaran baru. 

Setelah melewati berbagai tantangan, mulai dari tekanan pekerjaan hingga persoalan hubungan dan keuangan, perubahan cara pandang dapat membantu mereka menemukan jalan keluar yang sebelumnya terasa sulit dijangkau.

Dalam astrologi, pergerakan planet kerap ditafsirkan sebagai simbol perubahan, penyelesaian masalah, dan kesempatan untuk memulai kembali. 

Bagi sebagian zodiak, periode menjelang pergantian tahun dapat dimaknai sebagai waktu untuk mengevaluasi keputusan, meninggalkan kebiasaan yang menghambat, serta membangun kehidupan yang lebih stabil.

Masa sulit yang berakhir tidak selalu ditandai dengan keberuntungan besar atau perubahan yang terjadi dalam semalam. 

Terkadang, kemajuan justru terlihat melalui pikiran yang lebih tenang, hubungan yang semakin sehat, pekerjaan yang mulai menunjukkan hasil, atau kemampuan mengatasi masalah dengan lebih bijaksana.

Dilansir dari Your Tango, berikut empat zodiak yang bisa dikaitkan dengan tema berakhirnya masa sulit sebelum 2026 berakhir.

1. Pisces: Masa Penuh Tekanan Mulai Berganti dengan Harapan Baru

Pisces menjadi zodiak pertama yang disebut dalam pembahasan Your Tango mengenai berakhirnya masa sulit sebelum tahun 2026 berakhir.

Zodiak berelemen air ini dikenal memiliki kepekaan emosional yang tinggi, imajinasi kuat, dan kecenderungan memikirkan berbagai hal secara mendalam.

Karakter tersebut dapat menjadi kekuatan, tetapi terkadang juga membuat Pisces lebih mudah merasa terbebani oleh keadaan di sekitarnya.

Menurut artikel Your Tango yang ditulis Marielisa Reyes pada 21 Januari 2026, astrolog Amy Demure mengaitkan tantangan Pisces selama beberapa tahun terakhir dengan pengaruh Saturnus di zodiak tersebut.

Periode ini digambarkan sebagai fase pembelajaran yang berkaitan dengan hubungan, perkembangan karier, dan ketahanan emosional.

Saturnus meninggalkan Pisces pada Februari 2026 dalam konteks astrologi yang dibahas artikel itu, sehingga perubahan tersebut ditafsirkan sebagai simbol berakhirnya satu siklus penuh tekanan.

Menjelang akhir tahun, pesan yang dapat dipetik Pisces adalah pentingnya melihat pengalaman masa lalu sebagai bahan pembelajaran, bukan alasan untuk terus meragukan kemampuan diri.

Persoalan yang sebelumnya terasa berat dapat menjadi lebih mudah dihadapi ketika mereka memahami kebutuhan pribadi dan menetapkan batasan yang sehat.

Editor: Novia Tri Astuti
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