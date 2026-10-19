Hidup Penuh Kehormatan, 5 Weton Ini Konon Punya Karisma dan Rezeki yang Melimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi penanggalan Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran rezeki seseorang. Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki perpaduan sifat yang membuat pemiliknya berpeluang meraih kemapanan sekaligus dihormati oleh lingkungan sekitar.

Menurut kepercayaan tersebut, kewibawaan tidak hanya tercermin dari kekayaan materi, tetapi juga dari cara seseorang bersikap, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Karakter yang tegas, bijaksana, serta mampu membawa pengaruh positif sering dianggap sebagai faktor yang membuat seseorang disegani.

Dilansir dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat lima weton yang disebut memiliki potensi untuk meraih kehidupan berkecukupan sekaligus memancarkan wibawa. Mulai dari kemampuan memimpin hingga kepandaian membangun relasi, berikut ulasannya berdasarkan kepercayaan tradisional Jawa.

1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon dipercaya memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mampu menyampaikan pendapat secara meyakinkan sehingga mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Dalam lingkungan pekerjaan maupun kehidupan sosial, mereka kerap diasosiasikan dengan sosok yang berani mengambil keputusan dan mampu mengarahkan orang-orang di sekitarnya. Pembawaan yang percaya diri serta kecakapan dalam menyampaikan gagasan membuat Selasa Kliwon dianggap memiliki daya tarik tersendiri.

Kombinasi ketegasan dan kemampuan berkomunikasi tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk membangun reputasi serta membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih mapan.

2. Jumat Legi Jumat Legi digambarkan sebagai weton dengan pembawaan tenang, bijaksana, dan mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sikapnya yang cenderung adil membuat mereka dipercaya dapat menciptakan suasana nyaman dalam lingkungan pergaulan.

Ketenangan tersebut juga dikaitkan dengan kemampuan menghadapi berbagai persoalan tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Mereka dianggap mampu menjadi tempat bertukar pikiran karena memiliki sikap yang menenangkan dan dapat diandalkan.

Dalam ramalan tradisional, Jumat Legi sering dihubungkan dengan kelancaran rezeki dan kehidupan yang berkecukupan. Sifat positif serta kemampuannya menjaga kepercayaan dinilai dapat membantu memperluas hubungan sosial dan membuka peluang baru.