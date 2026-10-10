Penuh Potensi dan Karisma, 7 Weton Ini Diyakini Memiliki Jalan Rezeki yang Menjanjikan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu bagian budaya yang menarik untuk dibahas, terutama ketika dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, dan keberuntungan seseorang.

Weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dalam kalender Masehi dan lima hari pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi tersebut digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang sekaligus menafsirkan berbagai kemungkinan dalam perjalanan hidupnya.

Sebagian weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung seseorang untuk meraih kehidupan lebih baik. Mulai dari ketenangan saat mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, hingga ketekunan dalam menghadapi kesulitan, sifat-sifat tersebut kerap dikaitkan dengan keberhasilan dan kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki keistimewaan dalam penafsiran Primbon Jawa. Ketujuhnya adalah Kamis Wage, Selasa Kliwon, Jumat Legi, Rabu Pahing, Minggu Pon, Senin Pahing, dan Sabtu Kliwon.

Lantas, seperti apa gambaran karakter dan keberuntungan yang dikaitkan dengan masing-masing weton tersebut? Berikut ulasannya.

1. Kamis Wage, Dikenal Tenang dan Bijaksana Kamis Wage menjadi salah satu weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan kewibawaan serta kemampuan mengendalikan diri. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan tidak mudah terburu-buru ketika menghadapi persoalan.

Mereka juga dipercaya mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan langkah. Sikap tenang tersebut dianggap dapat membantu dalam menghadapi tantangan, baik ketika menjalankan pekerjaan maupun mengelola usaha.

Dalam penafsiran tradisional, Kamis Wage sering dikaitkan dengan peluang untuk memperoleh kedudukan yang baik melalui kebijaksanaan dan ketekunan. Keberhasilan tidak selalu datang secara cepat, tetapi dapat dibangun melalui keputusan yang matang dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab.

2. Selasa Kliwon, Kuat Menghadapi Ujian Kehidupan Pemilik weton Selasa Kliwon digambarkan memiliki perjalanan hidup yang penuh tantangan. Meski demikian, berbagai kesulitan tersebut dipercaya dapat menjadi kesempatan untuk membangun ketahanan mental dan kedewasaan.