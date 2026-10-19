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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.42 WIB

Diyakini Membawa Hoki dan Kedamaian, Ini 7 Weton yang Sering Dikaitkan dengan Keberkahan

weton yang memancarkan energi keberkahan ke masyarakat sekitarnya. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini masih menjadi bagian dari kepercayaan budaya yang menarik untuk dibahas.

Sebagian masyarakat meyakini bahwa weton tertentu memiliki keistimewaan yang membuat pemiliknya mampu menghadirkan suasana nyaman dan membawa pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarnya. Sifat seperti sabar, bijaksana, dan suka menolong sering kali dihubungkan dengan gambaran pembawa keberkahan.

Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki energi positif dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Keyakinan tersebut merupakan bagian dari penafsiran tradisi spiritual Jawa, bukan kepastian yang menentukan nasib seseorang. Berikut ulasannya.

1. Jumat Legi

Jumat Legi memiliki jumlah neptu 11 dalam perhitungan weton Jawa. Weton ini sering digambarkan sebagai perpaduan karakter yang menenangkan dan memiliki kelembutan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Orang yang lahir pada Jumat Legi dipercaya mampu menjaga keharmonisan di lingkungannya. Mereka kerap digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah terpancing emosi, mampu menjadi penengah ketika terjadi perselisihan, serta berusaha mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.

Dalam kepercayaan tersebut, keberkahan Jumat Legi juga dikaitkan dengan kemudahan dalam urusan rezeki. Kehadiran mereka dianggap membawa pengaruh baik, terutama karena sikap yang ramah dan kesediaan membantu orang lain.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing mempunyai neptu 16 dan sering dikaitkan dengan pribadi yang berwibawa, teguh pendirian, serta memiliki daya tarik tersendiri.

Pemilik weton ini digambarkan mampu menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Mereka juga dipercaya menjadi tempat yang tepat bagi orang lain untuk berbagi cerita maupun meminta pertimbangan ketika menghadapi persoalan.

Keberkahan Rabu Pahing tidak hanya dihubungkan dengan materi, tetapi juga dengan hubungan sosial yang luas dan penghormatan dari lingkungan sekitar. Sikap bijaksana serta kemampuan menjaga kepercayaan menjadi gambaran utama yang melekat pada weton ini.

3. Senin Kliwon

Senin Kliwon memiliki neptu 12 dan dalam sejumlah penafsiran tradisional sering dikaitkan dengan kepekaan perasaan serta kepedulian terhadap sesama.

Mereka yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai empati tinggi sehingga mudah memahami kesulitan orang lain. Sikap tersebut membuat mereka kerap dipandang sebagai sosok yang mampu memberikan ketenangan melalui perhatian, nasihat, atau dukungan emosional.

Selain itu, Senin Kliwon juga digambarkan sebagai pribadi yang jujur, lembut, dan bertanggung jawab. Karakter tersebut dipercaya membuat orang lain merasa nyaman ketika meminta bantuan atau mempercayakan suatu urusan kepada mereka.

4. Kamis Pon

Kamis Pon kerap diasosiasikan dengan kecerdasan, pemikiran yang matang, dan kemampuan mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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