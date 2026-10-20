Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 20 Oktober 2026: Jaga Tubuh di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Selasa, 20 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian ketika pekerjaan dan urusan keluarga sama-sama menuntut waktu serta energi.
Banyaknya tanggung jawab yang harus ditangani dapat membuat Anda terus berkonsentrasi hingga lupa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat.
Scorpio sebaiknya mulai mengenali batas kemampuan diri agar kesibukan tidak membuat tubuh mengalami kelelahan berlebihan.
Jika pekerjaan mengharuskan Anda duduk di depan komputer selama berjam-jam, luangkan waktu untuk mengubah posisi, berdiri, dan melakukan peregangan secara berkala.
Jangan terus mempertahankan posisi yang sama ketika tubuh mulai terasa kaku atau mata membutuhkan jeda dari layar.
Berjalan santai di sela-sela pekerjaan juga dapat menjadi pilihan sederhana untuk mengurangi kebiasaan terlalu lama duduk.
Sesuaikan aktivitas fisik dengan kondisi dan kemampuan tubuh agar rutinitas tersebut tetap nyaman dilakukan.
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Jawa Pos
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