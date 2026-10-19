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Cicilia Margarettha
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.16 WIB

Benarkah Zodiak Bisa Mengungkap Gangguan Kepribadian: Cek Tanda-tandanya

Ilustrasi zodiak dan kaitannya dengan kepribadian./pexels.com - Image

Ilustrasi zodiak dan kaitannya dengan kepribadian./pexels.com

JawaPos.com - Banyak orang gemar membaca ramalan zodiak, mulai dari soal cinta hingga karakter.

Belakangan, ada pula yang mengaitkan zodiak dengan gangguan kepribadian, misalnya Leo yang disebut rentan narsistik atau Virgo yang dikaitkan dengan gangguan kepribadian ambang.

Klaim seperti ini mudah menyebar karena terdengar masuk akal dan mudah diingat. Namun, benarkah tanggal lahir bisa menunjukkan gangguan kepribadian seseorang?

Melansir dari laman YourTango pada Senin (19/10), mengaitkan 12 zodiak dengan gangguan kepribadian yang mungkin dialami setiap zodiak.

1. Aries: Gangguan Ledakan Amarah

Aries dikaitkan dengan gangguan ledakan amarah karena zodiak ini kerap digambarkan memiliki sifat berapi-api, spontan, dan mudah terpancing emosi.

Dalam konteks kesehatan mental, gangguan eksplosif intermiten (intermittent explosive disorder) ditandai dengan ledakan amarah yang berulang, impulsif, dan tidak sebanding dengan pemicunya.

2. Taurus: Gangguan Obsesif Kompulsif

Taurus dikaitkan dengan gangguan obsesif kompulsif (OCD) karena sering digambarkan menyukai kestabilan, keteraturan, dan rutinitas.

OCD merupakan kondisi kesehatan mental yang melibatkan pikiran mengganggu dan berulang (obsesi) serta dorongan untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang (kompulsi).

Editor: Hanny Suwindari
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