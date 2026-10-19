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Cicilia Margarettha
Selasa, 20 Oktober 2026 | 00.05 WIB

Cara Mengenali Orang dengan Kepribadian NPD, Hanya Berdasarkan Energinya

Mengenali Seorang NPD Hanya Berdasarkan Energinya (Pexels.com)

JawaPos.com – Pernahkah Anda merasa terkuras secara emosional setelah bertemu seseorang, padahal awalnya ia tampak hangat dan penuh perhatian?

Alih-alih merasa nyaman, Anda justru merasa lelah, tidak dihargai, atau mulai meragukan diri sendiri setelah berinteraksi dengannya.

Percakapan yang semula terasa menyenangkan perlahan berubah menjadi situasi ketika Anda harus terus mendengarkan keluhannya, memenuhi kebutuhannya, atau menjaga perasaan agar tidak memicu konflik.

Sebagian orang mengaitkan pengalaman tersebut dengan apa yang disebut sebagai energi narsistik atau narcissistic personality disorder (NPD) .

Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kesan ketika seseorang terasa sangat menyita perhatian dan energi emosional orang lain melalui perilakunya.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Rabu (14/10), menjelaskan bahwa tanda-tanda narsisme tidak hanya dapat diamati melalui ciri kepribadian, tetapi juga melalui energi seseorang.

Secara klinis, gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder (NPD) merupakan kondisi yang ditandai oleh pola rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan kuat akan kekaguman, dan kurangnya empati terhadap orang lain.

Dalam studi Mayo Clinic, menyebabkan penderitanya memiliki rasa penting diri yang berlebihan, mengharapkan diakui superior tanpa pencapaian sepadan, membesar-besarkan prestasi, sibuk dengan fantasi kesuksesan, kekuasaan, membutuhkan kekaguman, serta merasa berhak mendapat perlakuan istimewa

Editor: Novia Tri Astuti
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