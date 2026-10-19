3 Zodiak Hidupnya di Akhir Tahun 2026 Penuh Hoki, Sejak Oktober Dompet Tak Pernah Kehabisan Duit

JawaPos.com - Menerima limpahan rezeki tentu jadi salah satu dari harapan dari sebagian besar orang.

Apalagi hidup di era yang tengah banyak ketidakpastian membuat datangnya kebaikan itu jadi begitu berarti.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan jadi periode yang baik bagi sebagian orang yang beruntung.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan hidupnya di akhir tahun 2026 akan penuh hoki saat mulai Oktober dompet tak pernah kehabisan duit.

1. Zodiak Capricorn

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn diramalkan akan punya akhir tahun 2026 yang menyenangkan.

Meski keadaan sedang terasa sulit, akan tetapi rezeki mereka dimungkinkan tidak akan begitu terpengaruh.

Pundi-pundi rupiah tetap bisa lancar datangnya karena pekerjaan mereka selalu bisa dituntaskan dengan baik.

Malahan mereka berkesempatan mendapatkan rezeki lebih bila peluang yang datang dimanfaatkan dengan baik.