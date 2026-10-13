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Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.16 WIB

3 Shio yang Jalani Masa Indah di Akhir Tahun 2026, Rezeki Melimpah Dompet Tak Pernah Kering

Shio yang diramalkan akan jalani masa indah di akhir tahun 2026 saat rezeki melimpah membuat dompet tak pernah kering. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan akan jalani masa indah di akhir tahun 2026 saat rezeki melimpah membuat dompet tak pernah kering. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, tiap orang telah memiliki sumur rezekinya sendiri-sendiri.

Melaluinya, hal-hal baik bisa datang tak terkecuali segala macam yang berbentuk materi dan yang bisa memberikan kekayaan.

Beberapa di antaranya malahan juga dianugerahi dengan kelebihan-kelebihan yang membuat sumur yang dipunya tak pernah kering.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan jalani masa indah di akhir tahun 2026 saat rezeki melimpah membuat dompet tak pernah kering.

1. Shio Babi 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio babi merupakan salah satu orang yang diberkati.

Nasib baik diyakini akan selalu hadir ke hidup mereka selama kebiasaan atau watak selalu dijaga setiap waktunya.

Sebab dari apa yang dikerjakan dan diucapkan, nantinya juga akan mempengaruhi datang dan perginya rezeki.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diramalkan akan jadi salah satu periode saat rezeki menghampiri mereka.

2. Shio Monyet 

Editor: Hanny Suwindari
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