Ramalan Shio Besok Selasa 20 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Selasa 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ user12673800
JawaPos.com – Banyak orang penasaran dengan peruntungan harian sebelum memulai aktivitas, termasuk melalui ramalan berdasarkan hitungan penanggalan Tiongkok.
Prediksi kali ini berlaku untuk hari Selasa, 20 Oktober 2026, yang dipengaruhi oleh unsur Api Yin.
Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, dan Ular akan mendapat gambaran mengenai asmara, kesehatan, serta keuangan.
Anda bisa menjadikan panduan besok ini sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil langkah penting dalam keseharian Anda.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (19/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Selasa 20 Oktober 2026.
1. Tikus
Hari Kelinci tidak membawa gejolak emosi berarti, dan kemampuan diplomasinya membantu menyelesaikan setiap pertentangan dengan mudah.
Rencana boleh mulai dijalankan karena orang sekitar siap menyambut, tetapi pengaruh Api Yin memicu tindakan konyol.
Dalam asmara, hindari mencoba beragam hubungan sekaligus karena Anda terlalu gegabah dan impulsif untuk mengambil keputusan.
Perbaiki penampilan, waspadai jam Kuda yang impulsif bagi kesehatan, dan batasi kosmetik supaya kulit tidak bermasalah.
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Jawa Pos
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