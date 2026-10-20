Ramalan Zodiak Kesehatan 21 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak kesehatan besok 21 Oktober 2026 / foto : Magnific/ shurkin_son
JawaPos.com – Ramalan Zodiak tentang kesehatan untuk besok, 21 Oktober 2026, hadir sebagai panduan singkat agar kamu bisa menjalani hari dengan lebih tenang.
Setiap bintang mendapat gambaran berbeda, mulai dari urusan stres, kulit, pencernaan, hingga kondisi punggung.
Informasi ini disusun dengan bahasa sederhana supaya mudah dipahami dan langsung bisa dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari.
Kamu tidak perlu khawatir berlebihan, karena sebagian besar saran hanyalah kebiasaan kecil yang gampang dilakukan.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (20/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Rabu 21 Oktober 2026.
1. Libra (23 September – 23 Oktober)
Terlalu banyak tekanan pada hari ini bisa membuatmu merasa jauh lebih lelah dan gelisah dari biasanya.
Kurangi dulu minuman bersoda, lalu gantilah dengan segelas teh hangat yang menenangkan jika kamu memang menyukainya.
Tidur sedikit lebih awal malam ini juga bisa membantu tubuhmu pulih kembali dan terasa lebih segar.
Jangan selalu memikul beban semua urusan sendirian, karena kamu berhak memberi dirimu waktu untuk beristirahat sejenak.
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Jawa Pos
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