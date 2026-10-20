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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.10 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok, Rabu 21 Oktober 2026: Pengeluaran Keluarga Meningkat, Waspadai Stres

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Rabu 21 Oktober 2026, membawa sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dengan kesabaran dan perencanaan matang.

Pemilik zodiak ini mungkin harus mengorbankan sebagian kenyamanan demi memenuhi tanggung jawab, terutama dalam urusan pekerjaan dan keluarga. Kondisi yang kurang mendukung juga membuat Capricorn disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan besar.

Di tengah berbagai tuntutan, Capricorn perlu menjaga ketenangan agar tidak terjebak dalam keraguan yang menghambat langkah.

Urusan pekerjaan berpotensi mengalami keterlambatan, sementara kebutuhan keluarga dapat meningkatkan beban keuangan.

Bagaimana peruntungan Capricorn dalam karier, cinta, keuangan, dan kesehatan? Simak selengkapnya yang dilansir dari astroved berikut ini.

1. Karier Capricorn

Perkembangan pekerjaan Capricorn diperkirakan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Sejumlah tugas mungkin sulit diselesaikan tepat waktu sehingga diperlukan pengaturan jadwal yang lebih sistematis. Hindari mengerjakan banyak hal sekaligus tanpa menentukan prioritas.

Capricorn sebaiknya memanfaatkan waktu untuk menyusun rencana kerja yang realistis dan menyelesaikan tanggung jawab secara bertahap. Jangan biarkan keraguan menghambat produktivitas.

Untuk sementara, menunda keputusan besar hingga situasi lebih jelas dapat menjadi pilihan yang bijaksana.

2. Cinta Capricorn

Dalam hubungan asmara, Capricorn perlu lebih berhati-hati dalam bersikap kepada pasangan. Tekanan yang dirasakan sepanjang hari berpotensi membuat emosi lebih sulit dikendalikan, sehingga persoalan kecil dapat berkembang menjadi pertengkaran.

Cobalah menghadapi perbedaan pendapat dengan kepala dingin dan hindari melontarkan kata-kata yang menyakitkan.

Sikap tenang serta kesediaan untuk saling memahami dapat membantu menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang. Bagi Capricorn yang sedang menjalin hubungan, komunikasi yang lembut menjadi kunci menjaga keharmonisan.

3. Keuangan Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
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