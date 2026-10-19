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Mellyna Putri Diniar
Senin, 19 Oktober 2026 | 17.46 WIB

4 Bulan Lahir Ini Diramal Mengalami Pertumbuhan Finansial Menurut Ramalan Tarot, Ada Peluang Kaya

Ilustrasi tumpukan uang dalam tas yang melambangkan peluang pertumbuhan finansial dan kemakmuran / Foto: (Collective World) - Image

Ilustrasi tumpukan uang dalam tas yang melambangkan peluang pertumbuhan finansial dan kemakmuran / Foto: (Collective World)

JawaPos.com — Ramalan tarot kembali mengaitkan bulan kelahiran dengan peluang perubahan dalam kehidupan finansial. Empat bulan kelahiran disebut memiliki prospek pertumbuhan keuangan, mulai dari membangun kestabilan ekonomi hingga membuka peluang baru untuk mencapai kemakmuran.

Setiap bulan kelahiran dalam ramalan ini dikaitkan dengan kartu tarot yang memiliki simbol dan penafsiran berbeda. Maknanya mencakup kekayaan jangka panjang, keberhasilan, kemapanan, hingga kesempatan untuk memulai langkah baru dalam mengelola keuangan.

Meski demikian, ramalan tarot tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk memprediksi kondisi keuangan seseorang. Penafsirannya lebih tepat dipahami sebagai gambaran simbolis, bukan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh kekayaan.

Dilansir dari Collective World, Senin (19/10/2026), berikut empat bulan kelahiran yang dikaitkan dengan peluang pertumbuhan finansial berdasarkan interpretasi kartu tarot.

1. November, Dilambangkan Ten of Pentacles

Orang yang lahir pada November dikaitkan dengan kartu Ten of Pentacles, salah satu simbol paling kuat dalam tarot untuk menggambarkan kekayaan dan kestabilan finansial.

Kartu ini melambangkan kemakmuran yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang, bukan keuntungan sesaat yang cepat menghilang. 

Dalam konteks keuangan, Ten of Pentacles berkaitan dengan upaya membangun tabungan, mengambil keputusan finansial secara bijaksana, dan menjalankan rencana keuangan secara konsisten.

Kartu ini juga menggambarkan hasil dari usaha yang dilakukan secara bertahap. Kekayaan tidak hanya dinilai dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan keamanan finansial dan menikmati kesejahteraan dalam jangka panjang.

Bagi mereka yang sedang berusaha memperbaiki kondisi keuangan, Ten of Pentacles menjadi pengingat pentingnya disiplin dan perencanaan. Pertumbuhan finansial membutuhkan komitmen berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan keberuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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