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Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.50 WIB

Ramalan Tarot 29 Agustus 2026 Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces: Momentum Evaluasi Diri

Ilustrasi kartu tarot harian (pexels.com) - Image

Ilustrasi kartu tarot harian (pexels.com)

JawaPos.com – Menjelang akhir bulan pada 29 Agustus 2026, dinamika energi kosmik membawa gelombang baru yang menuntut perhatian khusus tiga zodiak Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Pembacaan kartu tarot harian menghadirkan panduan mendalam untuk menavigasi prioritas karier, kestabilan emosional, serta keharmonisan hubungan interpersonal.

Setelah melalui serangkaian dinamika dan transformasi besar sepanjang tahun, bulan ini hadir sebagai ruang perlindungan emosional untuk mengimbangi seluruh energi yang telah terkuras.

Melansir dari laman Yourtango pada Jumat (28/08), proyeksi tarot harian menekankan pentingnya melangkah dengan kesadaran penuh dan mengandalkan ketenangan batin.

Memahami sinyal-sinyal kosmik ini membantu Anda dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan menghindari gesekan yang tidak perlu.

Berikut adalah ramalan kartu tarot harian lengkap 29 Agustus 2026 untuk Capricorn, Aquarius, dan Pisces:

1. Capricorn 

Pesan utama kartu harian mendorong Capricorn untuk meninjau kembali strategi jangka panjang dan pengelolaan beban kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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