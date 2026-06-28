Efek Roda Keberuntungan: Nasib 12 Zodiak dari Ramalan Tarot Mingguan 29 Juni-5 Juli 2026

JawaPos.com - Selamat datang di minggu penuh transformasi besar yang akan membawa Anda selangkah lebih dekat dengan garis takdir. Berdasarkan tebaran kartu tarot minggu ini, kemunculan kartu Roda Keberuntungan (Wheel of Fortune) menjadi sinyal kuat bahwa pusaran perubahan besar siap melanda seluruh pemilik zodiak.

Kondisi langit pada Senin 29 Juni hingga 5 Juli 2026 memang terbilang intens akibat benturan beberapa fenomena astrologi sekaligus. Mulai dari puncaknya Bulan Purnama di Capricorn, pergerakan mundur Merkurius (retrograde) di rasi Cancer, hingga transisi besar planet Jupiter yang memasuki Leo di awal pekan.

Dikutip dari Your Tango, rentetan peristiwa kosmik yang masif ini praktis membuat kita tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi secara perlahan. Oleh karena itu, intip pesan rahasia dari kartu tarot zodiak Anda di bawah ini sebagai panduan navigasi terbaik untuk mempercayai rencana alam semesta.

Aries: Waktunya Bersinar di Bawah Sorotan (Kartu: Enam Tongkat) Kerja keras yang selama ini Anda lakukan secara sunyi tanpa diketahui orang lain akhirnya akan menemui titik balik yang manis. Kartu Enam Tongkat (Six of Wands) memprediksi bahwa momentum pembuktian diri Anda akan segera mendapatkan apresiasi besar di awal minggu, bertepatan dengan Bulan Purnama pada hari Senin.

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Namun, Anda wajib waspada karena fenomena Merkurius retrograde dimulai pada hari yang sama. Pastikan untuk memeriksa ulang semua berkas, pesan, atau tugas penting sebelum dikirimkan agar tidak terjadi salah paham yang merusak momen emas Anda.

Taurus: Rem Rem Keuangan dan Evaluasi Pengeluaran (Kartu: Empat Pentakel) Minggu ini bukan waktu yang ramah bagi Anda untuk mengambil keputusan finansial dalam skala besar atau berinvestasi secara impulsif. Hadirnya kartu Empat Pentakel (Four of Pentacles) mengingatkan Anda untuk tetap tenang, berhemat, dan meninjau ulang alokasi dana bulanan.

Gunakan momentum Bulan Purnama di Capricorn pada Senin, 29 Juni, untuk menyortir kembali daftar langganan atau pengeluaran tidak penting. Bereskan semua urusan manajemen keuangan ini sebelum planet Jupiter resmi meninggalkan Cancer pada hari Selasa.

Gemini: Waktunya Menarik Diri dan Menenangkan Pikiran (Kartu: Sang Pertapa)

Kemunculan kartu Sang Pertapa (The Hermit) sangat sinkron dengan pergerakan planet penguasa Anda, Merkurius, yang mulai mengalami retrograde pada 29 Juni. Alih-alih mengabaikan energi ini atau berpura-pura sibuk, manfaatkan momen ini untuk berefleksi ke dalam diri.