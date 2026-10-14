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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.34 WIB

Rezeki Makin Subur, 6 Weton Ini Dipercaya Segera Menuai Hasil Kerja Keras

seseorang yang tinggal petik harta./Freepik/Future_vision_AI - Image

seseorang yang tinggal petik harta./Freepik/Future_vision_AI

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran yang kerap digunakan untuk menafsirkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Tradisi primbon juga mengaitkan weton dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, hubungan sosial, hingga keberuntungan dalam mencari rezeki.

Menurut kepercayaan tersebut, perjalanan finansial seseorang tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika usaha terasa sulit berkembang, tetapi ada pula periode ketika berbagai peluang mulai bermunculan dan kerja keras membuahkan hasil.

Dalam tradisi Jawa, Dewi Sri dikenal sebagai figur yang berkaitan dengan kesuburan, pertanian, dan kemakmuran. Sosok ini sering dihubungkan dengan harapan akan hasil panen yang melimpah serta kehidupan yang berkecukupan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki kaitan dengan datangnya berkah dan meningkatnya rezeki menurut Primbon Jawa. Berikut daftar weton tersebut beserta gambaran karakter dan keberuntungan yang diyakini menyertainya.

1. Senin Legi, Rezeki yang Dikaitkan dengan Kesabaran dan Ketulusan

Senin Legi digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter sabar, berhati-hati, dan senang membantu orang lain. Pemilik weton ini dipercaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan serta lebih memilih mempertimbangkan berbagai hal sebelum bertindak.

Dalam penafsiran primbon, sikap rendah hati dan ketekunan tersebut dikaitkan dengan terbukanya jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka diyakini mempunyai peluang untuk memperoleh bantuan, kesempatan usaha, maupun pemasukan dari arah yang tidak disangka-sangka.

Keberuntungan Senin Legi juga digambarkan tumbuh secara bertahap. Karena itu, pemilik weton ini diingatkan untuk tetap tekun menjalani pekerjaan dan mengelola keuangan secara bijak agar hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

2. Rabu Pahing, Peluang Usaha Dipercaya Semakin Terbuka

Rabu Pahing dikenal dalam ramalan primbon sebagai weton yang dikaitkan dengan kecakapan berusaha dan kemampuan membaca peluang. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan pandai menyusun strategi, mampu bernegosiasi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Karakter tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan mereka dalam mengembangkan usaha maupun karier. Berbagai upaya yang sebelumnya belum menunjukkan hasil bisa menjadi pengalaman berharga untuk menemukan strategi yang lebih tepat.

Dalam kepercayaan primbon, Rabu Pahing disebut berpeluang memasuki masa ketika hasil kerja keras mulai terlihat. Keuntungan usaha, perkembangan pekerjaan, atau peluang baru menjadi gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan weton ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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