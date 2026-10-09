5 Weton yang Sering Diremehkan, tetapi Dipercaya Bisa Sukses Berkat Ketekunan dan Kerja Keras

Ilustrasi Sukses Sukses Berkat Ketekunan (freepik)
Baca Juga:5 Weton Ini Dipercaya Bawa Perubahan Nasib Usai Usia 40 Tahun, Rezeki dan Kesuksesan Makin Terarah
Padahal, seseorang yang terlihat biasa saja belum tentu memiliki kemampuan yang biasa pula.
Ada potensi yang membutuhkan waktu untuk berkembang, ada keberanian yang tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata, dan ada keberhasilan yang baru terlihat setelah melalui proses panjang.
Dalam kehidupan sehari-hari, ketekunan, kesabaran, serta kemampuan bertahan menghadapi kesulitan dapat menjadi bekal penting untuk meraih tujuan.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, sejumlah weton kerap dikaitkan dengan karakter yang membuat pemiliknya berpotensi dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitar.
Mulai dari Selasa Wage yang dikenal tidak suka memamerkan pencapaian hingga Sabtu Pon yang digambarkan memiliki pendirian kuat, setiap weton mempunyai penafsiran karakter tersendiri.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya sering diremehkan, tetapi berpeluang membuktikan kemampuannya seiring bertambahnya usia dan pengalaman?
Berikut ulasannya yang dilansir dari kanal YouTube Nala Weton pada Jumat (09/10).
1. Selasa Wage, Sosok Pendiam yang Memilih Membuktikan Kemampuan Lewat Hasil
Menurut penafsiran primbon Jawa, Selasa Wage kerap digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, tidak banyak bicara, dan lebih nyaman menunjukkan kemampuan melalui tindakan.
Mereka cenderung tidak mudah menceritakan rencana besar kepada orang lain sebelum memiliki hasil yang dapat dibanggakan.
Sikap ini terkadang membuat lingkungan sekitar menganggap mereka kurang ambisius atau tidak mempunyai target yang jelas.
Padahal, dalam gambaran karakter tersebut, Selasa Wage justru dikaitkan dengan kemampuan menjaga fokus terhadap tujuan.
Mereka dapat memilih untuk belajar secara mandiri, memperbaiki kekurangan, dan menyelesaikan tanggung jawab tanpa harus terus-menerus mencari pengakuan.
Ketika menghadapi hambatan, mereka lebih memilih memikirkan langkah berikutnya daripada menghabiskan energi untuk menjelaskan diri kepada orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022