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Niko Sulpriyono
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.59 WIB

5 Weton yang Sering Diremehkan, tetapi Dipercaya Bisa Sukses Berkat Ketekunan dan Kerja Keras

Ilustrasi Sukses Sukses Berkat Ketekunan (freepik) - Image

Ilustrasi Sukses Sukses Berkat Ketekunan (freepik)

Padahal, seseorang yang terlihat biasa saja belum tentu memiliki kemampuan yang biasa pula.

Ada potensi yang membutuhkan waktu untuk berkembang, ada keberanian yang tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata, dan ada keberhasilan yang baru terlihat setelah melalui proses panjang.

Dalam kehidupan sehari-hari, ketekunan, kesabaran, serta kemampuan bertahan menghadapi kesulitan dapat menjadi bekal penting untuk meraih tujuan.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, sejumlah weton kerap dikaitkan dengan karakter yang membuat pemiliknya berpotensi dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitar.

Mulai dari Selasa Wage yang dikenal tidak suka memamerkan pencapaian hingga Sabtu Pon yang digambarkan memiliki pendirian kuat, setiap weton mempunyai penafsiran karakter tersendiri.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya sering diremehkan, tetapi berpeluang membuktikan kemampuannya seiring bertambahnya usia dan pengalaman?

Berikut ulasannya yang dilansir dari kanal YouTube Nala Weton pada Jumat (09/10).

1. Selasa Wage, Sosok Pendiam yang Memilih Membuktikan Kemampuan Lewat Hasil

Menurut penafsiran primbon Jawa, Selasa Wage kerap digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, tidak banyak bicara, dan lebih nyaman menunjukkan kemampuan melalui tindakan.

Mereka cenderung tidak mudah menceritakan rencana besar kepada orang lain sebelum memiliki hasil yang dapat dibanggakan.

Sikap ini terkadang membuat lingkungan sekitar menganggap mereka kurang ambisius atau tidak mempunyai target yang jelas.

Padahal, dalam gambaran karakter tersebut, Selasa Wage justru dikaitkan dengan kemampuan menjaga fokus terhadap tujuan.

Mereka dapat memilih untuk belajar secara mandiri, memperbaiki kekurangan, dan menyelesaikan tanggung jawab tanpa harus terus-menerus mencari pengakuan.

Ketika menghadapi hambatan, mereka lebih memilih memikirkan langkah berikutnya daripada menghabiskan energi untuk menjelaskan diri kepada orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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