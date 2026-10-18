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Lania Monica
Senin, 19 Oktober 2026 | 05.43 WIB

Bukan Cuma Sukses Sendiri, 6 Shio Ini Dipercaya Mampu Mengubah Nasib Keluarga

Ilustrasi shio pembawa keberkahan bagi orang tua, dikenal sebagai anak pengangkat derajat keluarga (Freepik) - Image

Ilustrasi shio pembawa keberkahan bagi orang tua, dikenal sebagai anak pengangkat derajat keluarga (Freepik)

JawaPos.com – Kehadiran seorang anak sering dianggap sebagai anugerah yang membawa harapan baru bagi sebuah keluarga. Seiring bertambahnya usia, setiap anak memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam meraih pendidikan, membangun karier, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Dalam tradisi Tionghoa, shio atau lambang tahun kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter dan gambaran peruntungan seseorang. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung kesuksesan, seperti ketekunan, kecerdasan, keberanian, serta kepedulian terhadap keluarga.

Anak yang memiliki sifat-sifat tersebut sering dipandang sebagai kebanggaan orang tua. Ketika berhasil membangun kehidupan yang lebih baik, mereka juga berkesempatan membantu keluarga menikmati kesejahteraan yang sebelumnya sulit dicapai.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya membawa keberkahan bagi orang tua melalui perjuangan, keberhasilan, dan sikap berbakti kepada keluarga. Kepercayaan ini merupakan bagian dari penafsiran astrologi Tionghoa yang menarik untuk disimak.

Berikut enam shio yang kerap dikaitkan dengan sosok anak pembawa kebanggaan dan kebahagiaan bagi keluarga.

1. Shio Naga – Ambisi Besar dan Keinginan Membahagiakan Orang Tua

Naga merupakan salah satu simbol yang identik dengan kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan dalam kebudayaan Tionghoa. Orang yang lahir di bawah shio ini kerap digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta keinginan kuat untuk mencapai keberhasilan.

Mereka cenderung menyukai tantangan dan berusaha meningkatkan kemampuan demi mencapai tujuan hidup. Semangat tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk membangun karier, mengembangkan usaha, atau meraih posisi yang lebih baik.

Dalam penafsiran berdasarkan elemen, Naga Kayu kerap dikaitkan dengan kreativitas dan kemampuan mengembangkan usaha, sedangkan Naga Logam diasosiasikan dengan ketegasan serta kedisiplinan dalam mencapai target.

Ketika berhasil secara finansial, pemilik Shio Naga digambarkan ingin berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Mereka mungkin berusaha membantu kebutuhan orang tua, menyediakan tempat tinggal yang nyaman, atau mendukung kehidupan keluarga agar lebih sejahtera.

2. Shio Tikus – Cerdas Mengatur Strategi dan Pandai Melihat Peluang

Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai lambang kecerdikan, ketangkasan, dan kemampuan beradaptasi. Karakter ini sering dikaitkan dengan seseorang yang mampu membaca keadaan dan memanfaatkan kesempatan secara efektif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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