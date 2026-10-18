Punya Naluri Bisnis Tajam, 7 Shio Ini Konon Mudah Menemukan Peluang Rezeki

JawaPos.com – Kesuksesan finansial sering dikaitkan dengan kerja keras, kemampuan mengelola uang, serta kecermatan dalam memanfaatkan peluang. Namun, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio juga kerap dihubungkan dengan keberuntungan, perjalanan karier, dan kemakmuran seseorang.

Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung perjalanan menuju kehidupan mapan. Mulai dari keberanian mengambil keputusan, kecerdikan menyusun strategi, hingga ketekunan membangun usaha, karakter-karakter tersebut dianggap memiliki kaitan dengan kemampuan mengumpulkan kekayaan.

Dalam kepercayaan tersebut, ada pula shio yang digambarkan memiliki keberuntungan finansial sehingga berpeluang mempertahankan harta dalam jangka panjang. Meski demikian, ramalan shio tidak dapat memastikan kondisi ekonomi seseorang karena kekayaan juga dipengaruhi oleh banyak faktor nyata.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berkaitan dengan kemakmuran. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Naga, Berani Mengambil Peluang Besar Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan kejayaan. Orang yang lahir di bawah shio ini digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi serta kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Karakter tersebut dipercaya membuat shio Naga berani mencoba peluang baru, termasuk dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Ketika menghadapi tantangan, mereka cenderung mencari jalan keluar dan melihat kemungkinan yang belum tentu disadari orang lain.

Selain itu, jiwa kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan kerap dikaitkan dengan potensi mereka dalam membangun usaha. Jika disertai perhitungan yang matang, sikap proaktif dapat membantu seseorang mengembangkan penghasilan dan aset secara bertahap.

2. Shio Tikus, Cerdik Menyusun Strategi Keuangan Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai simbol kecerdikan dan kemampuan beradaptasi. Mereka digambarkan pandai memperhatikan keadaan, membaca kesempatan, serta mempertimbangkan langkah sebelum mengambil keputusan.

Dalam urusan finansial, karakter ini dikaitkan dengan kebiasaan mengatur pengeluaran dan mencari cara untuk meningkatkan pemasukan. Mereka juga dianggap lebih berhati-hati dalam menentukan penggunaan uang, termasuk ketika harus memilih antara menabung dan mengembangkan usaha.