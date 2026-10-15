Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

Prediksi Estudiantes vs Flamengo di semifinal Copa Libertadores 2026. Simak analisis pertandingan, kondisi kedua tim, dan prediksi skor leg pertama. (Dok. Estudiantes)
JawaPos.com – Estudiantes akan menjamu Flamengo pada leg pertama semifinal Copa Libertadores di Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Kamis (15/10/2026) malam waktu setempat.
Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar modal positif sebelum menjalani leg kedua. Estudiantes berpeluang memanfaatkan dukungan suporter sendiri untuk menghadapi Flamengo yang tengah berada dalam tren positif.
Namun, wakil Argentina tersebut tetap harus bekerja keras. Flamengo memiliki kualitas pemain dan kedalaman skuad yang berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
Estudiantes datang setelah bermain imbang melawan Central Cordoba di kompetisi domestik. Hasil tersebut belum cukup membantu mereka memperbaiki posisi dalam persaingan menuju zona kualifikasi playoff Clausura.
Meski demikian, performa Estudiantes di Copa Libertadores terbilang cukup menjanjikan. Mereka hanya menelan satu kekalahan dalam sepuluh pertandingan terakhir di kompetisi tersebut. Keberhasilan menyingkirkan Corinthians juga menjadi bukti bahwa Estudiantes mampu bersaing menghadapi lawan-lawan kuat.
Pelatih Alexander Medina diperkirakan mengandalkan permainan agresif sejak awal pertandingan. Pressing tinggi dan kedisiplinan lini belakang akan menjadi bagian penting dari strategi Estudiantes untuk membatasi ruang gerak para pemain Flamengo.
Guido Carrillo berpotensi menjadi tumpuan di lini depan, dengan dukungan Tiago Palacios dan pemain lain dari lini kedua. Kombinasi tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang sekaligus memberikan tekanan kepada pertahanan tim tamu.
Di kubu seberang, Flamengo datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati sembilan pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi. Kemenangan atas Fluminense pada laga terakhir juga menjadi tambahan motivasi bagi tim asal Brasil tersebut.
Flamengo memiliki modal kuat berkat kualitas individu para pemainnya. Lucas Paqueta dan Jorge Carrascal bisa menjadi motor serangan, sedangkan Pedro diharapkan mampu memaksimalkan peluang di depan gawang.
Absennya Giorgian de Arrascaeta menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kehilangan pemain yang dikenal memiliki kreativitas tinggi itu berpotensi memengaruhi aliran serangan Flamengo.
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