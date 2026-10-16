Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

Deportivo La Coruna menjamu Levante di Estadio Riazor dalam lanjutan La Liga 2026/2027, Sabtu (17/10/2026), dengan kedua tim berambisi mengakhiri tren tanpa kemenangan. (Levante)
JawaPos.com — Prediksi skor Deportivo La Coruna vs Levante mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Estadio Riazor, Sabtu (17/10/2026) pukul 01.45 WIB.
Deportivo berusaha mengakhiri empat pertandingan tanpa kemenangan, sedangkan Levante membutuhkan tambahan poin untuk menjauh dari zona degradasi.
Pertandingan ini mempertemukan dua kesebelasan yang sama-sama mengalami penurunan performa setelah mengawali musim dengan hasil cukup menjanjikan.
Deportivo menempati peringkat kedelapan dengan 10 poin dari delapan pertandingan, sementara Levante berada di posisi ke-17 dengan enam poin.
Deportivo La Coruna menghadapi ujian konsistensi setelah gagal memenangkan empat pertandingan terakhir di kompetisi tertinggi Spanyol.
Pasukan Antonio Hidalgo sebelumnya tampil impresif dengan melewati lima pertandingan pembuka musim tanpa sekalipun menelan kekalahan.
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Namun, performa tersebut mulai menurun ketika Deportivo kesulitan mempertahankan keunggulan dan mengamankan kemenangan.
Kekalahan 2-3 dari Real Sociedad pada pertandingan terakhir memperlihatkan persoalan yang masih harus diselesaikan Hidalgo, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan.
Dari delapan pertandingan La Liga 2026/2027, Deportivo mengoleksi dua kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan.
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Jawa Pos
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