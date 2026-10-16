Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

JawaPos.com - Eintracht Frankfurt berusaha bangkit saat menjamu FC Köln pada pekan keenam Bundesliga 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Deutsche Bank Park, Sabtu (17/10/2026) pukul 01.30 WIB, menjadi kesempatan bagi Frankfurt untuk memperbaiki performa setelah menelan kekalahan telak dari RB Leipzig.

Frankfurt datang dengan modal yang kurang meyakinkan. Mereka baru saja kalah 0-6 dari Leipzig pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut memperlihatkan masih adanya persoalan serius di lini pertahanan yang harus segera dibenahi jika ingin kembali bersaing di papan tengah klasemen.

Dari lima pertandingan Bundesliga yang telah dijalani, Frankfurt mengumpulkan lima poin dan menempati posisi ke-14.

Mereka sebenarnya cukup produktif dengan mencetak sembilan gol, tetapi jumlah kebobolan yang mencapai 16 gol membuat performa tim belum stabil.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Adi Hütter. Frankfurt perlu memperbaiki koordinasi antarpemain, terutama ketika menghadapi serangan cepat lawan.

Kesalahan di lini belakang seperti yang terlihat saat menghadapi Leipzig tidak boleh kembali terulang jika mereka ingin mengamankan poin di kandang sendiri.