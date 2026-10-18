Rezeki Tak Selalu Mulus, 3 Shio Ini Diprediksi Menghadapi Tantangan Finansial

JawaPos.com – Perjalanan finansial setiap orang tidak selalu berjalan dengan cara yang sama. Ada orang yang mampu membangun kekayaan sejak usia muda, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai kehidupan yang mapan.

Dalam kepercayaan tradisional Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, perjalanan karier, hingga kondisi keuangan seseorang. Penafsiran tersebut membuat sebagian orang tertarik mengetahui shio mana yang dipercaya memiliki tantangan lebih besar dalam urusan mengumpulkan harta.

Meski demikian, kondisi finansial seseorang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan tahun kelahiran. Kebiasaan sehari-hari, kesempatan, keterampilan, dan cara mengelola uang juga berperan penting dalam menentukan kesejahteraan seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang dalam ramalan tersebut digambarkan memiliki tantangan dalam membangun kekayaan sepanjang hidup. Berikut ulasannya.

1. Shio Babi, Terlalu Nyaman hingga Kurang Termotivasi Dalam sejumlah penafsiran karakter shio, Babi dikenal sebagai sosok yang ramah, berhati baik, dan menyukai kehidupan yang nyaman. Sifat tersebut dapat menjadi kelebihan, tetapi jika berlebihan, kenyamanan juga berpotensi membuat seseorang enggan melakukan perubahan.

Menurut ramalan yang dibahas, orang bershio Babi digambarkan cenderung menunda pekerjaan atau kurang terdorong untuk mengejar target yang lebih besar. Mereka mungkin memiliki keinginan untuk hidup berkecukupan, tetapi tidak selalu diikuti langkah nyata untuk mewujudkannya.

Kebiasaan menunda kesempatan dapat membuat peluang yang sebenarnya menjanjikan terlewat begitu saja. Jika terus berlangsung, kondisi ini bisa menghambat perkembangan karier maupun usaha.

Karena itu, orang yang merasa memiliki kebiasaan tersebut dapat mulai membangun rutinitas yang lebih teratur, menetapkan target realistis, dan mengambil tindakan kecil secara konsisten. Langkah sederhana yang dilakukan berulang kali dapat membantu mendekatkan seseorang pada tujuan finansialnya.

2. Shio Ayam, Banyak Ide tetapi Kurang Konsisten Shio Ayam sering digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, teliti, dan memiliki banyak gagasan. Namun, dalam ramalan ini, mereka juga dikaitkan dengan kecenderungan terlalu lama mempertimbangkan sesuatu sebelum benar-benar bertindak.