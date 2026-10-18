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Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 02.35 WIB

Siap-Siap Sambut Peluang Baru, 5 Shio Ini Dikaitkan dengan Keberuntungan Finansial

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan, karier, hingga hubungan asmara kerap menjadi topik menarik dalam ramalan astrologi Tiongkok. Berdasarkan kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki karakteristik yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup dan peluang yang datang.

Ada shio yang dikenal tekun dalam bekerja, ada pula yang digambarkan pandai membaca kesempatan dan membangun hubungan dengan orang lain. Karakter-karakter ini kerap dikaitkan dengan peluang untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari Naurakom, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peruntungan menarik dalam hal rezeki, pekerjaan, maupun percintaan. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan memperoleh kekayaan atau keberhasilan dalam waktu dekat.

Berikut lima shio yang masuk dalam daftar tersebut.

1. Shio Babi, Identik dengan Kemakmuran dan Kedermawanan

Dalam astrologi Tiongkok, shio Babi kerap dikaitkan dengan keberuntungan, kenyamanan hidup, dan kemakmuran. Pemilik shio ini digambarkan memiliki sifat murah hati serta senang berbagi dengan orang-orang di sekitarnya.

Sikap terbuka dan kepedulian terhadap sesama dipercaya dapat membantu mereka membangun hubungan sosial yang baik. Relasi yang terjaga tersebut bisa menjadi salah satu modal untuk menemukan kesempatan baru dalam kehidupan maupun pekerjaan.

Shio Babi juga sering diasosiasikan dengan kehidupan yang stabil dan sejahtera. Namun, untuk mewujudkan kondisi finansial yang sehat, kebiasaan mengatur pengeluaran dan menyisihkan pendapatan tetap diperlukan.

2. Shio Kerbau, Mengandalkan Ketekunan untuk Meraih Kesuksesan

Shio Kerbau dikenal sebagai lambang kerja keras, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Karakter tersebut membuat pemiliknya digambarkan tidak mudah menyerah ketika mengejar target yang telah ditetapkan.

Dalam urusan karier, mereka dipercaya mampu menjalani tanggung jawab secara konsisten dan menyelesaikan pekerjaan dengan penuh kesungguhan. Sikap disiplin juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan serta meningkatkan kesempatan untuk memperoleh kemajuan profesional.

Dari sisi keuangan, shio Kerbau dikaitkan dengan kemampuan membangun kestabilan secara bertahap. Alih-alih mengandalkan keuntungan instan, kebiasaan bekerja secara teratur dan mengelola uang dengan cermat dapat menjadi fondasi untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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