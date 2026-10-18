Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 18 Oktober 2026: Kelola Stres dan Perbaiki Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Minggu, 18 Oktober 2026, berkaitan dengan kemampuan mengendalikan tekanan pikiran dan menjaga keseimbangan antara kesibukan dengan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Persoalan yang belum menemukan penyelesaian mungkin membuat Scorpio terus berpikir meskipun pekerjaan sudah selesai, sehingga waktu luang terasa kurang menenangkan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya mulai membiasakan diri memisahkan urusan pekerjaan dari kehidupan pribadi agar pikiran tidak terus terbebani oleh tanggung jawab yang belum terselesaikan.

Ketika menghadapi masalah yang belum bisa dituntaskan, cobalah menuliskan langkah-langkah yang perlu dilakukan pada kesempatan berikutnya.

Dengan memiliki rencana yang lebih jelas, kamu dapat mengurangi kebiasaan memikirkan persoalan yang sama berulang kali tanpa menemukan jalan keluar.

Setelah itu, manfaatkan waktu senggang untuk melakukan kegiatan yang memberikan rasa nyaman, seperti membaca buku, berjalan santai, atau berbicara dengan orang yang dapat dipercaya.