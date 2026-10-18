Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 18 Oktober 2026: Seimbangkan Kebutuhan Tubuh dan Pikiran

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Minggu, 18 Oktober 2026, menjadi pengingat untuk menjaga keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan emosional, dan waktu yang diperlukan tubuh untuk beristirahat.

Keinginan membantu orang lain serta menjaga hubungan tetap harmonis terkadang membuat Libra terlalu sibuk memenuhi kebutuhan sekitar hingga melupakan kondisi dirinya sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai meninjau kembali rutinitas harian untuk memastikan bahwa tanggung jawab yang dijalani tidak menghabiskan seluruh waktu dan tenaga.

Ketika jadwal terasa semakin padat, cobalah memilah kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya dan tentukan waktu khusus untuk berhenti sejenak.

Kamu tidak harus selalu memenuhi setiap permintaan orang lain, terlebih jika tubuh mulai terasa lelah atau konsentrasi menurun.

Belajar mengatakan tidak terhadap hal-hal yang memang sulit dilakukan dapat menjadi langkah untuk menjaga energi sekaligus mengurangi tekanan akibat terlalu banyak tanggung jawab.