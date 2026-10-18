Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Pikiran dan Pulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Minggu, 18 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui keseimbangan antara kondisi mental dan kebutuhan fisik agar tubuh tetap bugar ketika menjalani rutinitas.
Banyaknya urusan yang belum terselesaikan bisa membuat pikiran terus bekerja, bahkan ketika kamu sebenarnya memiliki kesempatan untuk beristirahat.
Gemini sebaiknya mulai membiasakan diri memisahkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan waktu untuk memulihkan energi.
Jika tidak ada urusan mendesak, cobalah mengurangi kebiasaan memeriksa pesan, surel, atau informasi pekerjaan ketika sedang beristirahat.
Kebiasaan terus memikirkan tanggung jawab yang belum selesai dapat membuat waktu senggang terasa kurang menenangkan.
Untuk membantu mengatasinya, susun daftar pekerjaan yang perlu ditangani pada hari berikutnya sebelum mengakhiri aktivitas.
Dengan mencatat hal-hal yang harus diselesaikan, kamu dapat menentukan prioritas tanpa harus terus mengingat seluruh tanggung jawab secara bersamaan.
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Jawa Pos
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